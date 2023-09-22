Канада подготовила новый пакет военной помощи для Украины на 483 млн долларов США, в рамках которого в течение следующих трех лет передадут 50 бронированных машин, сообщает Европейская правда.

Об этом объявил премьер Канады Джастин Трюдо в Палате представителей во время визита в парламент Канады президента Украины Владимира Зеленского.

"Я четко сказал, что наше правительство будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо… Сегодня мы заявляем о более долгосрочном, многолетнем обязательстве, обеспечивающем предсказуемую и стабильную поддержку Украины. Это включает 650 млн (канадских) долларов в течение трех лет на 50 бронемашин , включая медеваки, которые построят канадские специалисты в Лондоне в провинции Онтарио", – объявил Трюдо.

"Также мы присылаем инструкторов по истребителям F-16, для обучения пилотов и техников, чтобы украинцы могли максимально эффективно использовать переданные самолеты", – добавил премьер Канады.

Трюдо напомнил, что с начала полномасштабной войны Канада предоставила Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь общей стоимостью около 9 млрд канадских долларов.

"Мы продолжим работать с партнерами, в том числе НАТО, чтобы оказывать непоколебимую поддержку, и мы продолжим экономическую поддержку Украины в течение следующего года", – отметил Джастин Трюдо.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах, где встретился с президентом США Джо Байденом.

В ходе переговоров лидеры Украины и Канады обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку Киева, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество.