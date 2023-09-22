СМИ: Для атаки на штаб Черноморского флота использовались ракеты Storm Shadow

Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Sky News со ссылкой на источники в ВСУ.

Издание напоминает, что по меньшей мере одна ракета попала в штаб, а российские официальные лица сообщили, что еще пять были сбиты.

Хотя в СМИ обнародовали фото ракеты, которая летела в уже горящее здание.

Что предшествовало: