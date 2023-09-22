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СМИ: Для атаки на штаб Черноморского флота использовались ракеты Storm Shadow

СМИ: Для атаки на штаб Черноморского флота использовались ракеты Storm Shadow
Фото: Rept0n1x

Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Sky News со ссылкой на источники в ВСУ.

Издание напоминает, что по меньшей мере одна ракета попала в штаб, а российские официальные лица сообщили, что еще пять были сбиты.

Хотя в СМИ обнародовали фото ракеты, которая летела в уже горящее здание.

Что предшествовало:

  • Днем 22 сентября оккупанты заявили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота.
  • Минобороны России сообщило об одном пропавшем без вести военном после удара, хотя перед этим писало об одном погибшем.

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