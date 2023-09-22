СМИ: Для атаки на штаб Черноморского флота использовались ракеты Storm Shadow
Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Sky News со ссылкой на источники в ВСУ.
Издание напоминает, что по меньшей мере одна ракета попала в штаб, а российские официальные лица сообщили, что еще пять были сбиты.
Хотя в СМИ обнародовали фото ракеты, которая летела в уже горящее здание.
Что предшествовало:
- Днем 22 сентября оккупанты заявили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота.
- Минобороны России сообщило об одном пропавшем без вести военном после удара, хотя перед этим писало об одном погибшем.