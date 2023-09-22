Премьер Польши призвал Зеленского больше не оскорблять поляков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Владимира Зеленского "не оскорблять поляков" так, как он, по его словам, это сделал во время выступления на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе, сообщает Европейская правда.

Об этом Моравецкий сказал во время встречи с избирателями в городе Свидник на востоке Польши, пишет РАР.

Польский премьер начал говорить об отношениях с Украиной, напомнив, что там ведется война за безопасность Европы.

"Мы это знаем и помогаем, отправляя оружие, организуя отправку оружия, потому что мы сейчас в первую очередь вооружаемся сами. Но хаб в Жешуве, этот специальный логистический центр работал, работает и будет работать вместе с нашими союзниками", – заверил он.

После этого польский премьер обратился к Зеленскому, "чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН, поляки этого никогда не позволят".

"А защита польского доброго имени – это не только мой долг и честь, это также важнейшая задача правительства Республики. Мы будем защищать в нынешнем геополитическом контексте все наши обоснования, и мы знаем, как эти обоснования должны быть сформированы", – добавил он.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН сказал, что "кое-кто в Европе играет в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Из-за этих слов Польша вызвала посла Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг встретился отдельно с президентами Украины и Польши и призвал их как можно скорее устранить разногласия между странами для безопасности целого региона. Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова также предостерегла Украину и Польшу от повышения напряжения в отношениях.