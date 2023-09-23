Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский считает, что зима не замедлит контрнаступление Украины, а самый большой прорыв Киева еще впереди, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Тарнавский в интервью CNN.

Сильные дожди осенью могут сделать землю мокрой и затруднить передвижение тяжелой техники, например танков, но Тарнавский говорит, что украинские силы движутся небольшими группами, преимущественно пешком.

Генерал также выразил убеждение, что большой прорыв Украины еще впереди и что для успеха контрнаступления украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмак.

"Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы движемся вперед, в основном без транспортных средств, я не думаю, что [погода] сильно повлияет на контрнаступление.

Я думаю, что это произойдет после Токмака, - [сказал Тарнавский о прорыве]. Сейчас они полагаются на глубину своей линии обороны там.

[Существует] комбинация небольших групп обороны противника, которые сейчас расположены очень точно и компетентно. Но действия наших бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами".