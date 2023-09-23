ISW: Попытки россиян поссорить Украину с Польшей провалились

Усилия России поссорить Украину с ее центральноевропейскими партнерами, в том числе с Польшей, потерпели неудачу, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре являются частью кампании, направленной на ухудшение отношений Украины с западными соседями, в том числе с Польшей.

Однако, эти усилия не успешны, ведь 22 сентября президент Польши Анджей Дуда объяснил предварительное заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что их страна больше не будет поставлять оружие Украине. Как выяснилось, речь шла только о новом вооружении, которое Польша закупает в свою страну. В остальном же, они будут придерживаться предварительных договоренностей о поставках оружия.

"Нижнее возвращение Польши к своим обязательствам по Украине указывает на то, что российская кампания не столь успешна, как, вероятно, хочет Москва" , - отметили в ISW.

Ключевые выводы:

22 сентября украинские войска нанесли удары с беспилотников и крылатых ракет по оккупированному Крыму и существенно повредили штаб командования Черноморского флота (ЧФ) РФ в Севастополе.

Российское информационное пространство привлекло внимание к украинскому удару по Севастополю 22 сентября.

Украинские силы продвинулись южнее Бахмута и, как сообщается, 22 сентября продвинулись в западной части Запорожской области.

21 сентября Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности, предусматривающем предоставление Украине военного оборудования на 325 миллионов долларов.

Сообщается, что США в ближайшее время передадут Украине тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS).

Усилия России усилить разногласия между Украиной и ее центральноевропейскими партнерами, похоже, потерпели неудачу, поскольку 22 сентября премьер-министр Польши Анджей Дуда подтвердил прочность польско-украинских отношений.

Украинский военный оперативно опроверг заявление России о том, что на оккупированной Херсонской области действуют силы группы "Вагнера".

Сообщается, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) проверяет чиновников Росгвардии относительно их возможной причастности к мятежу группы "Вагнера" ​​24 июня.

Российские войска вели наступательные действия в районе Купянска, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, а также на западе Донецкой области и, как сообщается, продвинулись в район административной границы Донецко-Запорожской области.

Сообщается, что российское правительство планирует увеличить расходы по обороне на 4,4 триллиона рублей (46 миллиардов долларов) в 2024 году.

Конфликт Польши и Украины

Весной этого года Польша и ряд европейских стран ввели эмбарго на украинское зерно. Сначала ЕС поддержал эту инициативу, однако недавно она была отменена. Тем не менее Польша заявила о продлении запрета в одностороннем порядке, мотивируя это тем, что им нужно защищать собственный аграрный рынок.

А 20 сентября, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна перестала передавать оружие Украине. Причиной этого модернизация польской армии.

Позже представитель правительства Польши Петр Мюллер, а вслед за ним и Дуда, заявили, что Польша продолжает передавать Украине вооружение по ранее согласованным контрактам.