Генштаб: Россияне не могут смириться с потерей позиций возле Андреевки

По данным Генштаба, россияне продолжают пытаться восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов. Так, за прошедшие сутки Российская Федерация атаковала Украину 6 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых 2 уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

Кроме этого, от ракетной атаки на город Кременчуг пострадало более 30 человек, среди которых трое детей. Также, из-за циничного ракетного удара пострадали и мирные жители Юрковки Запорожской области. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам государства.

Авиационным ударам подверглись: Бологовка Харьковской области; Надежда, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Богдановка, Клещеевка, Северное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Казацкое, Николаевка, Одрадокаменка, Тягинка, Антоновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел.

Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские воины успешно отбили атаки противника в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Роботино и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта и заставляют отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделениями ракетных войск поражено 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 артиллерийских средства противника.