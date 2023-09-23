Оккупанты сообщают о взрывах в Севастополе, якобы работает ППО

Оккупанты заявили о взрывах в Севастополе, якобы работает ППО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

"По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО.

Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки".

Он не сообщает подробностей, но просит людей "сохранять спокойствие".

Оккупационные СМИ тем временем пишут, якобы над Севастополем "сбили ракету Нептун или Гарпун, запущенную из Одесской области".

Также они заявляют, что, кроме ракет, атакуют еще и БПЛА.