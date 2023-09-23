Bloomberg: США просят Польшу объяснить заявления о прекращении поставок оружия Украине

Соединенные Штаты обратились к Польше за разъяснением слов польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который сказал, что его государство пока не передает Украине военной помощи, потому что перевооружается само, сообщает Европейская правда.

Об этом агентству Bloomberg сообщил высокопоставленный чиновник оборонного сектора США/

Чиновник на условиях анонимности сказал, что Польша по-прежнему предана поддержке Украины, но ее точная позиция непонятна.

Он, однако, добавил, что разногласия между Киевом и Варшавой пока не привели к расколу единства коалиции, которая поддерживает Украину.

Дипломатический источник в Европе рассказал Bloomberg, что польские дипломаты частным образом заверили иностранных коллег в дальнейшей военной поддержке Украины со стороны Польши, даже если и в меньших масштабах.

Источник добавил, что потеря поддержки Украины со стороны Польши может оказаться губительной для украинской военной кампании, поскольку грозит подорвать единство НАТО.

Напомним, на днях польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

После того в польском правительстве уточнили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.

Польский президент Анджей Дуда дополнительно уточнил, что слова Моравецкого были неправильно истолкованы.