Генштаб: Российские оккупанты потеряли еще 510 своих военных
Российские оккупанты потеряли еще 510 своих военных, в общем уже уничтожены более 275 тысяч захватчиков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 275460 (+510) человек,
- танков - 4655 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 8912 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 6210 (+33) ед,
- РСЗО - 789 (+4) ед,
- средства ПВО - 530 (+2) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4867 (+8),
- крылатые ракеты - 1518 (+1),
- корабли / катера - 20 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8716 (+26) ед,
- специальная техника - 912 (+0).
Данные уточняются.