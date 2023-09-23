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Генштаб: Российские оккупанты потеряли еще 510 своих военных

Генштаб: Российские оккупанты потеряли еще 510 своих военных
Фото: Facebook

Российские оккупанты потеряли еще 510 своих военных, в общем уже уничтожены более 275 тысяч захватчиков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 275460 (+510) человек,
  • танков - 4655 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 8912 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 6210 (+33) ед,
  • РСЗО - 789 (+4) ед,
  • средства ПВО - 530 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4867 (+8),
  • крылатые ракеты - 1518 (+1),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8716 (+26) ед,
  • специальная техника - 912 (+0).

Данные уточняются.

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