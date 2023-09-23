Зеленский: В войне, которую развязала Россия, нельзя быть нейтральным

В войне, которую развязала Россия против Украины, нельзя быть нейтральным. Отсутствие помощи нашей стране означает усиление российского агрессора, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

"Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь Россию. А мощная Россия и то, чего от нее ожидать... Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила" , — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ослабление помощи Украине — это риск, но "если быть откровенными и честными, за свободу, за демократию, за права людей нужно бороться".

Президент поблагодарил партнеров, которые помогают Украине с финансированием и оружием.

"Но это не самая большая цена. Наибольшую цену все-таки сегодня платит Украина — людьми, количеством смертей. Поэтому мы очень благодарны за помощь" , — добавил Зеленский.

Как сообщалось, Владимир Зеленский после визита в США прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. Сообщалось, что Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо, выступит в парламенте, встретится с бизнесом и украинским обществом.