В сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
Аналитик Американского института предпринимательства Брэди Африк показал новые спутниковые снимки штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Африк в Twitter.
"Новые спутниковые снимки Крыма показывают дым, поднимающийся из штаба Черноморского флота России в Севастополе.
Недавние видеозаписи с земли показали, что несколько крылатых ракет Storm Shadow / SCALP, которыми управляет Украина, попали в этот объект".
Предыстория:
- Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
- Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
- По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
- К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.