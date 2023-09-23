Коломойскому незаконно отказывают во встрече с супругой - адвокат

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского видят в действиях детектива Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокурора признаки умышленного злоупотребления предоставленным им процессуальным правом разрешения на свидание подозреваемого с его супругой, сообщает РБК-Украина.

Об этом говоит сообщение адвоката бизнесмена Александра Лысака.

По его словам, еще 6 сентября защита Коломойского обратилась к детективу БЭБ и Офису генпрокурора с ходатайством о предоставлении жене Коломойского разрешения на свидание с мужем в Киеве. Однако 8 сентября без уведомления стороны защиты детектив отказал в удовлетворении этого ходатайства, а решение об отказе не было предоставлено.

Впоследствии постановление об отказе защиту получил, но в документе детектив написал, что "уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено исключительное право подозреваемого на свидание с членами семьи, в том числе и с супругой". А также содержит риски неправомерного влияния на свидетелей, потери доказательств и т.д.

"Каким образом и на каких свидетелей может оказывать неправомерное влияние жена подозреваемого детектив в принятом решении не отмечает. Также не указывается на цель и возможность такого влияния со стороны жены. Кроме того, как отмечает сам детектив, в рамках уголовного производства уже были допрошены свидетели, известны их фамилии и адреса проживания, и они ни разу не отмечали какого-либо влияния на них со стороны третьих лиц, более того, какая логическая причинно-следственная связь существует между свиданием с членом семьи и влиянием на свидетелей, данные о которых уже известны и без таких свиданий?" - говорит правозащитник.

Лисак указал, что правоохранители неправильно понимают нормы законодательства, поскольку, по версии силовиков, нормативная база закрепляет якобы только право подозреваемого на свидание с членами семьи, а не обязанность органу досудебного расследования предоставлять разрешение на такие свидания.

"Согласно ч.1 ст. 12 ЗУ "О предварительном заключении" свидание с родственниками или другими лицами может предоставлять взятым под стражу администрация места предварительного заключения только с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, не менее трех раз в месяц. Продолжительность свиданий устанавливается от одного до четырех часов" , - добавляет адвокат.

По его словам, защита Коломойского уже дважды обжаловала решение детектива БЭБ в Печерском райсуде. Первую жалобу подали еще 13 сентября, "и по состоянию сегодня она до сих пор не рассмотрена, решение по жалобе не принято".

19 сентября защита бизнесмена повторно обратилась в Печерский райсуд. По состоянию на сегодня ее тоже не рассмотрели.

Защита бизнесмена также возмущается, ведь супруга Коломойского не является ни фигурантом дела, ни свидетелем, общение с которым ограничено по определению следователя судьи. Кроме того, Ирина Коломойская не имеет никакого отношения к обстоятельствам якобы совершённого уголовного преступления.

Дело Коломойского

2 сентября Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу. В частности, 7 сентября олигарху и еще 5 лицам сообщили о подозрении в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка.

После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.