В ССО поделились подробностями удара по штабу Черноморского флота

К удару по штабу Черноморского флота россиян в Севастополе привела кропотливая работа Сил специальных операций и Воздушных сил, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообшении Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины.

Как отметили в ССО, удар стал "крабовой ловушкой" для руководства Черноморского флота террористов.

"Дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота Российской Федерации во временно оккупированном городе Севастополь" , — пишут в ССО.

Для нанесения удара все необходимые данные были переданы Воздушным силам Украины.

Другие детали проведения операции станут известны уже позже, впрочем как результат — десятки погибших и раненых террористов, среди которых высшее руководство Черноморского флота.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, был нанесен ракетный удар по штабу российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе. К месту взрыва, по рассказам очевидцев, съехалось более десяти машин скорой помощи. Минобороны России позже сообщило об "одном" погибшем, но затем "исправило" его на "пропавшего без вести". Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что "сбили пять ракет".

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил о 9 погибших и 16 раненых в результате ракетного удара.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук после удара потроллил дырявое ПВО оккупантов и поблагодарил украинских летчиков.