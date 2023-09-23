Шольц: Права и безопасность населения Карабаха должны быть гарантированы

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает, что права и безопасность населения Нагорного Карабаха должны быть гарантированы, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в пятницу, сообщает DW.

Шольц сказал, что "острая гуманитарная помощь людям на местах" находится в центре внимания в этой ситуации.

Он добавил, что безопасность людей и гуманитарная помощь "теперь является ответственностью Азербайджана".

Шольц также сказал Пашиняну, что гуманитарная помощь должна предоставляться через Лачинский коридор, который соединяет регион с Арменией. Азербайджан в течение нескольких месяцев блокировал этот коридор перед началом так называемой "антитеррористической операции" в регионе в начале этой недели.

Шольц подчеркнул, что он отвергает применение военной силы, добавив, что его правительство "решительно настроено на решение конфликта путем переговоров и достижения прочного мира между Арменией и Азербайджаном".

"Для устойчивого урегулирования конфликта необходимо гарантировать права и безопасность населения в Карабахе", – отдельно заявил в своем заявлении представитель Шольца Штеффен Гебештрайт.

Он также подчеркнул важность уважения к суверенитету Армении.

Напомним, 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

ЕС предупредил Азербайджан о мерах в случае нарушения прав карабахских армян. В регион срочно вылетел специальный посланник ЕС Тойво Клаар.