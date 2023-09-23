Австралия поддерживает ограничение права вето для РФ и призывает реформировать Совбез ООН

Австралия поддерживает требование президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН и призывает к дальнейшим реформам органа, сообщает Новое время.

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg.

"Мы должны требовать больше от постоянных членов, включая ограничения на использование права вето… Россия ежедневно высмеивает ООН, продолжая свое незаконное и аморальное вторжение в Украину" , — сказала она.

Вонг призвала обеспечить больше мест для представителей Африки, Латинской Америки и Азии, в частности предоставить постоянные места Индии и Японии. Она добавила, что Австралия претендует на место в Совете Безопасности на 2029−2030 годы.

В среду, 20 сентября, во время заседания Совбеза ООН Зеленский призвал реформировать организацию, в частности лишить страну-агрессора Россию права вето и увеличить количество постоянных членов.

Президент отметил, что именно вето в руках России загнало ООН в тупик, и государство-агрессор использует свое право вето в ущерб всем остальным членам ООН.