В Норвегии задержали эксвагнеровца, пытавшегося бежать обратно в Россию

В Норвегии правоохранители задержали бывшего командира ЧВК "Вагнера" Андрея Медведева. Он пытался сбежать обратно в Россию, поскольку испугался экстрадиции в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Barents Observer.

Медведева задержали в пятницу вечером в деревне Гренсе Якобсельв на границе с Российской Федерацией, когда он пытался в темноте пересечь границу и попасть на Кольский полуостров.

Полиция региона подтвердила изданию информацию о задержании мужчины около 20 лет. Ему же предъявили обвинение в нарушении пограничных правил. Впрочем, ни имени, ни национальности не назвали.

Отмечается, что попытка пересечения границы состоялась через несколько часов после того, как бывший командир "Вагнера" встретился с журналистом Barents Observer в центре города Киркенес. Медведев заявил о своем поиске кого-то, кто смог бы помочь ему пересечь границу. Он пояснил, что вскоре его якобы экстрадируют в Украину, в связи с чем возвращение в Россию является более безопасной альтернативой.

После разговора Медведеву вероятно удалось добраться до Гренсе Якобсельва, что в 50 км от Киркенеса. В этом месте Норвегию и Россию разделяет мелкая река.

В то же время отмечается, что до сих пор неизвестно как именно экс-наемник смог добраться до вышеупомянутой местности, поскольку общественный транспорт к пограничной реке не ходит.

Кто такой Медведев

В январе текущего года власти Норвегии заявили о том, что Медведев попросил убежища в стране после нелегального пересечения границы королевства. Дело было передано норвежской иммиграционной полиции, а мужчину перевели в Осло, где поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства.

Позже Медведев был арестован после того, как он устроил пьяный дебош возле бара в Осло. В частности уже в апреле выяснилось о его задержании в Швеции.