Стефанчук сомневается, что в парламенте найдутся голоса для запрета УПЦ МП

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сомневается, что в парламенте найдутся необходимые 226 голосов для запрета деятельности УПЦ (МП), если соответствующие законопроекты будут вынесены на голосование, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Стефанчук в интервью "Радио Свобода".

"Парламент - это механизм, который принимает решения коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг такого важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, то это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно".

Стефанчук добавил, что хочет верить, что увидит 226 голосов, но, по его словам, "пока идет внутренняя дискуссия, которая проходит не только внутри "Слуги народа", а, в том числе, в пределах других партий, которые позиционируют себя как очень патриотические".

Об этом спикер сказал, отвечая на вопрос, почему на голосование не выносятся законопроекты, которые предусматривают запрет Московского патриархата.

Напомним:

Митрополит УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата имеют российское гражданство.