Британия будет с Украиной независимо от результатов выборов в США – министр

Великобритания будет продолжать стоять "плечом к плечу" с Украиной независимо от результатов выборов в США в следующем году.﻿ Об этом заявил новоназначенный министр обороны Британии Грант Шеппс, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Республиканцы разделились в своей поддержке президента Украины Владимира Зеленского, причем последние опросы показывают, что большинство республиканцев согласны с тем, что США должны делать меньше для помощи Украине в ее конфликте с Россией.

Опрос CNN, проведенный в августе, показал, что большинство американцев выступают против выделения дополнительных средств Украине, а среди республиканцев число противников достигает 71%.

Шеппсу задали вопрос о том, что будет делать Великобритания, если президент-республиканец будет избран и решит отказаться от поддержки Украины со стороны США. Он заявил, что поддержка Лондоном Киева "незыблема", и назвал этот вопрос "спекулятивным".

"Это произойдет нескоро, пока мы не увидим, что случится на выборах республиканцев, но мы будем продолжать стоять плечом к плечу с нашими друзьями на Украине" , - заявил Шеппс.