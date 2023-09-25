Филиппины: Китай установил плавающий барьер и заблокировал выход судов

Китай установил "плавающий барьер" в Южно-Китайском море неподалеку от Филиппин, чем помешает их рыбачьим лодкам выходить в море и работать, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Спикер береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла сказал, что плавучий барьер был обнаружен филиппинскими судами во время обычного морского патрулирования в пятницу, его размеры составляли около 300 метров.

"Береговая охрана Филиппин и Бюро рыболовства и водных ресурсов решительно осуждают установку береговой охраной Китая плавучего барьера в юго-восточной части Бахо-де-Масинлок, который препятствует филиппинским рыболовным лодкам заходить на мель и лишает их рыб" , – говорится в сообщении.

Он отметил, что барьер был установлен после того, как Филиппины проинспектировали это место накануне и обнаружили там уничтоженные кораллы и морскую среду. В этом власти обвинили Китай - те в свою очередь назвали это "фарсом".

"Постоянное увлечение неизбирательной незаконной и разрушительной рыболовной деятельностью китайской морской милиции на рифе Розул и отмели Эскода, возможно, непосредственно повлекло за собой деградацию и разрушение морской среды" , - сказал Тарриэла.

Китай и Филиппины

В последнее время отношения Филиппин и Китая напряжены из-за политики президента Фердинанда Маркоса-младшего, который избрал курс на сближение с США.

В начале года Япония, США и Филиппины решили усилить оборонное сотрудничество на фоне возможного военного вторжения Китая на Тайвань. Позже они вместе с Австралией провели совместные морские учения. В марте США и Филиппины провели совместные военные учения, на которых отработали защиту от потенциальной агрессии в сторону архипелага.