Визовый скандал: Польша призвала Германию уважать суверенитет

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау попросил федерального канцлера Германии Олафа Шольца уважать суверенитет Польши, а также воздерживаться от заявлений, которые ухудшают взаимоотношения между двумя странами, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Такие обращение польского министра прозвучало после угроз Шольца снова ввести пограничный контроль между государствами, о чем он заявил на фоне разгоревшегося скандала из-за незаконной выдачи сотни тысяч рабочих виз мигрантам.

Варшава расценила такие высказывания властей ФРГ как попытку вмешаться во внутреннее дела Польши, в частности во избирательной кампании в стране, подчеркнул Рау.

Глава МИД Польши считает, что последние заявления канцлера Германии "нарушают принципы суверенитета, основу добрососедских отношений и дружественного сотрудничества" с Польшей.

Добавим, что перед этим правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин высказал мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц использует визовую проблему для польского правительства. Он усмотрел в этом давление на Польшу во время избирательной кампании.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "визовый скандал, который происходит в Польше, требует расследования". Он добавил, что обсудит этот вопрос с польским правительством, и поднял вопрос о возможности введения пограничного контроля с Польшей и другими соседними странами.

Как отметила министр внутренних дел ФРГ Нанси Фезер, на границе с Польшей и Чехией могут быть введены временные меры.

По данным немецкого правительства, за первые 8 месяцев этого года убежище попросили более 204 тысяч беженцев, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным немецкой полиции, в первой половине этого года на границе с Польшей было задержано более 12 тысяч нелегальных мигрантов.