ISW: Путин требует от Шойгу остановить наступление ВСУ до октября

Президент страны-агрессора Владимир Путин дал своему министру обороны Сергею Шойгу срок до октября остановить контрнаступление вооруженных сил Украины. Об этом говорится в отчете "Института изучения войны" со ссылкой на инсайдерский источник, сообщает Украинская правда.

"Инсайдерский источник в Кремле утверждает, что Путин якобы дал министру обороны России Сергею Шойгу срок в один месяц до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на фронте, остановить украинские контрнаступления и вернуть российским войскам инициативу" , – говорится в отчете ISW.

Сообщается, что заявление инсайдера может свидетельствовать о том, что российское военное командование, возможно, отдает приказы о непрерывных контратаках в надежде довести украинское контрнаступление до кульминации, даже если это будет стоить больших потерь для российского военного потенциала.

В аналитическом отчете ISW упоминается, что Путин впервые признал начало украинского контрнаступления 9 июня, отметив два ключевых и постоянных нарратива: что украинские силы не достигнут значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны и что украинские войска несут большие потери личного состава и западной военной техники.

"Путин и Кремль представляют российские оборонительные операции как большую победу на поле боя, а постоянные российские контратаки позволяют Кремлю утверждать, что эти операции являются отдельными победами на фоне общего отсутствия успехов россиян на других участках фронта" , - говорится в отчете.

Аналитики предполагают, что эти усилия, вероятно, имеют целью подорвать поддержку и доверие к украинским силам в Украине и на Западе.