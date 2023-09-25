В РФ заявили об атаке беспилотников в двух областях: повреждены дома
Российские губернаторы заявили об атаке якобы украинских беспилотников в приграничных Курской и Брянской областях РФ, сообщает Украинская правда.
"В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработала ПВО. Пострадавших нет", – заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, еще один беспилотник упал в Курском районе, в результате чего выбиты стекла в частном доме.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что ночью над Суражским районом якобы сбили два украинских беспилотника.
Богомаз уверяет, что якобы пострадавших и разрушений нет, но при этом сообщает, что на месте работают оперативные и экстренные службы.