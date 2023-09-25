Россияне атаковали юг: в Одессе поврежден морской вокзал

Этой ночью, 25 сентября российские оккупанты запустили по югу, в частности, Одессе и области 19 беспилотников типа "Shahed", 12 "Калибров" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". Защитники сбили все "Шахеды" и 11 "Калибров", однако есть попадания. В частности, существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, а в здании привокзальной гостиницы вспыхнул пожар, сообщает Украинская правда.

"И массированная, и комбинированная атака (россиян - ред.) состоялась этой ночью. 19 дронов ударного типа "Shahed" были запущены, и все (они) уничтожены силами противовоздушной обороны" , – заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, также враг запустил 12 крылатых ракет типа "Калибр", две из них были сбиты над Николаевской и Кировоградской областями.

"Очень мощная и тяжелая была боевая работа. К сожалению, в результате этой работы обломками были повреждены и частные дома, и возгорание травы происходило, и, к сожалению, произошло попадание" , - отметила Гуменюк.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что под ударом оказалась припортовая инфраструктура. "В нежилой высотке в г. Одесса вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован" , - сообщил он.

По его словам, также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

Также в Одессе в результате взрывной волны пострадал один гражданский человек. Женщина получила повреждения обломками и сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице.

Позже Силы обороны юга сообщили, что ночью враг направил по Одесской области 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс".

"К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали. "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали" , - говорится в сообщении.

Фото: t.me/SJTF_Odes

Также в результате падения обломков в ходе боевой работы, повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Возгоралась трава на открытых территориях.

Пожары ликвидированы. Пострадавших не зафиксировано.

Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь.