Россияне атаковали юг: в Одессе поврежден морской вокзал
Этой ночью, 25 сентября российские оккупанты запустили по югу, в частности, Одессе и области 19 беспилотников типа "Shahed", 12 "Калибров" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". Защитники сбили все "Шахеды" и 11 "Калибров", однако есть попадания. В частности, существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, а в здании привокзальной гостиницы вспыхнул пожар, сообщает Украинская правда.
"И массированная, и комбинированная атака (россиян - ред.) состоялась этой ночью. 19 дронов ударного типа "Shahed" были запущены, и все (они) уничтожены силами противовоздушной обороны", – заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, также враг запустил 12 крылатых ракет типа "Калибр", две из них были сбиты над Николаевской и Кировоградской областями.
"Очень мощная и тяжелая была боевая работа. К сожалению, в результате этой работы обломками были повреждены и частные дома, и возгорание травы происходило, и, к сожалению, произошло попадание", - отметила Гуменюк.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что под ударом оказалась припортовая инфраструктура.
"В нежилой высотке в г. Одесса вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован", - сообщил он.
По его словам, также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.
Также в Одессе в результате взрывной волны пострадал один гражданский человек. Женщина получила повреждения обломками и сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице.
Позже Силы обороны юга сообщили, что ночью враг направил по Одесской области 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс".
"К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали. "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Также в результате падения обломков в ходе боевой работы, повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Возгоралась трава на открытых территориях.
Пожары ликвидированы. Пострадавших не зафиксировано.
Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь.