Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более 400 окупантов и 27 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 420 окупантов, а также уничтожили 27 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 5 танков, 7 беспилотников и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 276 270 (+420) человек,
- танков − 4 667 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 8 927 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 6 260 (+27) ед,
- РСЗО − 791 (+2) ед,
- средств ПВО − 533 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 895 (+7) ед,
- крылатых ракет − 1 518 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 746 (+12) ед,
- специальной техники – 918 (+4) ед.