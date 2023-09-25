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Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более 400 окупантов и 27 артсистем

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более 400 окупантов и 27 артсистем
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 420 окупантов, а также уничтожили 27 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 5 танков, 7 беспилотников и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 276 270 (+420) человек,
  • танков − 4 667 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 8 927 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 6 260 (+27) ед,
  • РСЗО − 791 (+2) ед,
  • средств ПВО − 533 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4 895 (+7) ед,
  • крылатых ракет − 1 518 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 746 (+12) ед,
  • специальной техники – 918 (+4) ед.

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