В Воздушных силах рассказали детали ночной воздушной атаки

В ночь на 25 сентября кафиры нанесли удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и ударными БпЛА типа "Shahed", сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), "Калибров" – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" – из района Севастополя.

Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения:

12 крылатых ракет морского базирования "Калибр";

2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс";

19 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила 11 крылатых ракет "Калибр"; 19 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Кроме того, за минувшие сутки 24 сентября 2023 года противовоздушной уничтожены три ударных БпЛА "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.