Возле Кривого Рога сбили дрон, обломки упали на предприятие
Над Кривым Рогом защитники Украины сбили беспилотный летательный аппарат, но из-за падения обломков горело промышленное предприятие, также из-за артиллерийского обстрела в Никопольском районе повреждено аграрное предприятие и линия электропередачи. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, сообщает Украинская правда.
"Ночью в области наши защитники неба "работали" по БпЛА врага. Из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили.
Дважды агрессор атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской сельской и Мировской общинам. Загорелась сухая трава – пламя уже укротили. Повреждены агрофирма и линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших", – сообщил Лысак.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге из-за падения обломков был пожар на одном из промышленных предприятий, но обошлось без потерь.