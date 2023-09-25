Возле Кривого Рога сбили дрон, обломки упали на предприятие

Над Кривым Рогом защитники Украины сбили беспилотный летательный аппарат, но из-за падения обломков горело промышленное предприятие, также из-за артиллерийского обстрела в Никопольском районе повреждено аграрное предприятие и линия электропередачи.﻿ Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, сообщает Украинская правда.

"Ночью в области наши защитники неба "работали" по БпЛА врага. Из-за падения обломков возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили.

Дважды агрессор атаковал Никопольский район. Из тяжелой артиллерии бил по Покровской сельской и Мировской общинам. Загорелась сухая трава – пламя уже укротили. Повреждены агрофирма и линия электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших" , – сообщил Лысак.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге из-за падения обломков был пожар на одном из промышленных предприятий, но обошлось без потерь.