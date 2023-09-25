Миссия МВФ начинает технические консультации с Кабмином

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начинает 25 сентября технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Об этом заявил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян, сообщает Экономическая правда.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня технические дискуссии с представителями власти Украины относительно последних экономических событий и с целью обсуждения налогово-бюджетных, финансовых и структурных мероприятий в контексте подготовки к консультациям 2023 года по Статье IV Соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF)" , - говорится в заявлении.

Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины - Украина получила около 890 млн долл США, которые направят на бюджетную поддержку.

Второй пересмотр программы ожидается в октябре.

В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. Всего в этом году Украина имеет возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл США).