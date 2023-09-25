Стефанчук сообщил о смерти народного депутата Иванчука

Народный депутат трех последних созывов Верховной Рады Андрей Иванчук умер в возрасте 50 лет.﻿ Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Украинская правда.

"Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью" , – заявил Стефанчук.

По информации издания, предварительная причина смерти – отрыв тромба.

В 2019 году Андрей Иванчук был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 88 округу (Ивано-Франковская область). С 6 декабря 2019 года он был членом депутатской группы "Доверие".

С 12 декабря 2012 года по 27 ноября 2014 года Иванчук был нардепом от ВО "Батькивщина", а в 2014 году прошел в парламент от партии "Народный фронт".

В ноябре 2020 года Иванчука поймали на неперсональном голосовании.

Родился Андрей Иванчук 16 июня 1973 года в Ивано-Франковске, ему было 50 лет.