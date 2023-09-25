В РФ хотят усилить слежку за покупкой гражданами авиабилетов
Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые авиакомпании будут обязаны передавать государству. Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на источники на авиарынке и в госструктурах, сообщает Украинская правда.
Сейчас в автоматизированную централизованною базу персональных данных о пассажирах, оператором которой выступает подведомственный Минтрансу РФ ФГУП "Защитаинфотранс" передают в основном персональные данные пассажиров:
- ФИО пассажира,
- дата рождения,
- данные документа, по которому оформлялась бронь,
- пункты отправления и назначения пассажира,
- дата поездки,
- пол и гражданство,
- номер телефона и адрес электронной почты.
В дальнейшем к этим категориям хотят добавить новую информацию. Например:
- данные о способе оплаты билета (наименование банка, последние четыре цифры номера счета или карты, с помощью которой производилась оплата),
- данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании,
- данные о багаже,
- дату, когда пассажир бронировал билет,
- с кем он бронировал его и вносились ли какие-то изменения в бронь.
Источники уточняют, что пока точных новых категорий информации, которая будет передаваться властям, нет.
Чиновник, с которым общалось издание, отметил, что такие планы действительно обсуждаются. По его словам, можно по-разному к этому относиться, но такие действия якобы "связаны со стремлением повысить уровень безопасности, в том числе в транспортной сфере, в это непростое время".
Пресс-служба "Ростеха", а также другие операторы российских систем бронирования билетов заявили, что работают в соответствии с правилами, которые устанавливает государство, а значит, если власти попросят передавать дополнительные данные, то они будут выполнять эти требования.