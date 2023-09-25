В ВСУ рассказали о тактике окупантов во время ночной атаки

Во время ночной атаки по Украине 25 сентября запущенные российскими оккупантами ракеты и дроны-камикадзе маневрировали. Они летели в одном направлении, а затем возвращались в сторону Одессы.﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, несмотря на разрушение в Одесской области, работа подразделений воздушного командования Юг была "безупречной". Они уничтожили все 19 дронов-камикадзе и 11 из 12 крылатых ракет "Калибр".

"Усиление юга страны актуально. Ракеты "Оникс" сложно сбивать. Противодействовать им можно, но средства поражения против них не действуют. Ракета сверхзвуковая, летит очень низко. Поэтому эти ракеты невозможно сбивать существующими средствами противовоздушной обороны" , - сказал Игнат.

Спикер рассказал, что этой ночью россияне использовали три разных средства воздушного нападения. Тактика врага заключалась в изменении направлений применения ракет и дронов.