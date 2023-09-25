Греция продлила временную защиту для граждан Украины

Правительство Греции объявило о продлении действия статуса временной защиты для украинских искателей убежища до 4 марта 2024 года.﻿ Об этом говорится в сообщении Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщает Деловая столица.

"Министерство миграции и убежища Греции официально сообщило, что действие вида на жительство по временной защите продлевается автоматически. Равно как и предоставление временной защиты украинцам, которые будут въезжать в страну впервые" , — отметили в ведомстве.

Те, кто уже получил разрешения на временное проживание, не будут нуждаться в его обновлении, а также будут иметь доступ к государственной медицине, образованию и право на получение временного жилья в пункте приема в Синтики.