Оккупанты за сутки атаковали 10 областей ракетами, дронами и артиллерией – ОВА

Российские войска на протяжении суток совершили атаки на 10 областей Украины, применяли крылатые ракеты, ударные дроны, артиллерию, минометы, РСЗО. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 понедельника, 25 сентября, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил восемь обстрелов, раздались 142 взрыва. Войска РФ применили минометы, артиллерию, РСЗО, избивали по общинам Черниговского и Новгород-Северского районов. В одном из сел Новгород-Северской общины в результате взрывов поврежден автомобиль.

В Сумской области ночью россияне обстреляли Середино-Будскую общину из миномета. Вчера в течение дня враг совершил 15 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 77 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Новослободская общины. В Середино-Будской общине повреждены два частных дома.

В Днепропетровской области ночью из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Дважды агрессоры атаковали Никопольский район: из тяжелой артиллерии избивали по Покровской и Мировской общинам. Горела сухая трава, повреждены агрофирма и линия электропередач. Вчера днем россияне обстреляли Никопольский район. Под удар артиллерии попала Марганецкая община. Горела сухая трава.

В Запорожской области войска РФ нанесли 140 ударов по 23 населенным пунктам. 129 артобстрелов пришлись по Левадному, Преображенцу, Ольговскому, Волшебному, Красному, Малой Токмачке, Каменскому, Павловке, Пятихатках и другим населенным пунктам на линии огня. Враг атаковал БпЛА Гуляйполе, Новоданиловку и Новодаровку, обстрелял из РСЗО Новоданиловку, Роботино и Полтавку, совершил 5 авиаударов по Орехову и Малой Токмачке.

Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области авиационный удар потерпела Чернещина Изюмского района. Под артиллерийскими и минометными обстрелами находились Одноробовка, Барановка Богодуховского района, Волчанск Чугуевского района, Ольховатка, Строевка, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Купянского района. В районе Андреевки Изюмского района на взрывном устройстве взорвался КамАЗ. 62-летний водитель госпитализирован.

В Луганской области на Новолюбовку агрессоры сбросили два фосфорно-магниевых боеприпаса. Горела сухая трава. В Невском зафиксировано 10 взрывов, деревня находится под постоянным огнем россиян. Вчера враг нанес авиационных ударов по Новоегоровке и Невскому. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка. За сутки россияне совершили 145 обстрелов Луганской области, выпустили 543 снаряда.

Донецкую область захватчики обстреляли 22 раза. Под огнем находились Новоселовка Первая, Авдеевка, Орловка, Шахтерское, Заречное, Александрополь, Кураховка, Курдюмовка, Торецкое, Северное. Повреждены 12 жилых домов, три ЛЭП, хозяйственное сооружение, трактор, автомобиль. За сутки в Донецкой области два человека погибли.

В Николаевской области ночью противовоздушная оборона уничтожила крылатую ракету типа "Калибр". Утром артиллерийские обстрелы фиксировались по Очакову.

Одесскую область ночью захватчики атаковали ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов в Одесском районе. В Одессе в результате взрывной волны пострадала женщина, она находится в больнице.

Ночью враг обстрелял Херсон. Повреждено здание учебного заведения. Утром россияне атаковали из авиации Ольговку и Львов Херсонской области. За минувшие сутки по области агрессоры совершили 87 обстрелов, выпустили 497 снарядов, из них по Херсону – шесть обстрелов.

Российские военные попали в районы 23 населенных пунктов, территорию и здания медицинского и учебного заведения, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе, территорию и сооружения заводов в Херсоне.

Также враг ударил из авиации по Бериславу. Разрушены частные дома. Погибла женщина. Травмированный полицейский 1990 года рождения. Также пострадали 60-летняя женщина и 48-летний мужчина.

Еще один авиаудар захватчики совершили по селу Львове. Погиб мужчина в возрасте 67 лет. Враг нанес удар по центру Херсона. Госпитализированные мужчины в возрасте 80 и 50 лет. 41-летняя женщина и мужчины в возрасте 54 лет и 81 год получили легкие травмы.

Враг сбросил на Херсон две авиабомбы. Одной попал по промзоне в Днепровском районе, другой по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе. На предприятии ранена 49-летняя женщина-хранитель.