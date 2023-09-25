Президент Польши назвал условие поставок оружия Украине
Польша готова поставлять Украине старую военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой. Таким образом президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок Киеву, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом он заявил польской газете Super Express.
"Я совершенно по-другому интерпретировал заявление премьер-министра. Может быть, потому, что я недавно с ним разговаривал, в том числе о передаче техники Украине", - сказал он.
По его словам, "не может быть и речи", об отправке какой-либо новой техники, которую Польша сейчас закупает, такой как артиллерийские гаубицы К2 или танки К9.
"Эта техника должна послужить усилению польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы вдруг отдать их", - сказала он.
"Но это не значит, что мы вообще не будем передавать оружие Украине. Когда старую технику заменяют на современную, у меня нет проблем отправить ее украинцам", - добавил Дуда.
Польский президент призвал помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся.
"Последствия могут быть трагическими", - сказал он.