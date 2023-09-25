Президент Польши назвал условие поставок оружия Украине

Польша готова поставлять Украине старую военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой. Таким образом президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок Киеву, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом он заявил польской газете Super Express.

"Я совершенно по-другому интерпретировал заявление премьер-министра. Может быть, потому, что я недавно с ним разговаривал, в том числе о передаче техники Украине" , - сказал он.

По его словам, "не может быть и речи", об отправке какой-либо новой техники, которую Польша сейчас закупает, такой как артиллерийские гаубицы К2 или танки К9.

"Эта техника должна послужить усилению польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы вдруг отдать их" , - сказала он.

"Но это не значит, что мы вообще не будем передавать оружие Украине. Когда старую технику заменяют на современную, у меня нет проблем отправить ее украинцам" , - добавил Дуда.

Польский президент призвал помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся.