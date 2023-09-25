Администрация Байдена одобрит безвиз для Израиля – ABC News

Администрация президент Джо Байдена намерена на этой неделе принять Израиль в эксклюзивный клуб, который позволит его гражданам приезжать в Соединенные Штаты без американской визы. Объявление о вступлении Израиля в программу безвизового въезда запланировано на конец недели.﻿ Об этом сообщает ABC News, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Ожидается, что объявление будет сделано всего через восемь дней после того, как президент Джо Байден встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры не поднимали этот вопрос в своих кратких выступлениях перед журналистами на этой встрече, но он был предметом интенсивных переговоров и дебатов в течение нескольких месяцев, как и усилия администрации Байдена по заключению сделки по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Программой управляет Министерство внутренней безопасности, которая в настоящее время позволяет гражданам 40 стран, в основном европейских и азиатских, приезжать в США на три месяца без виз.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас собирается сделать это заявление в четверг, вскоре после получения рекомендации от госсекретаря Энтони Блинкена о приеме Израиля, сообщили пять анонимных источников издания.

В рамках программы израильтяне смогут путешествовать в США с деловыми целями или для отдыха на срок до 90 дней без визы, просто зарегистрировавшись в электронной системе разрешения на поездку.

Безвиз для Израиля

Принятие Израиля было приоритетом для сменявших друг друга израильских лидеров и станет крупным достижением для Нетаньяху, который часто спорил с администрацией Байдена по поводу Ирана, палестинского конфликта и совсем недавно предложенного изменения судебной системы Израиля.

За последние два года Израиль соответствовал двум из трех наиболее важных критериев - низкому проценту отказов в выдаче виз и низкому проценту просрочек виз - для присоединения к американской программе. Он изо всех сил пытался выполнить третье требование, которое представляет собой требование взаимности, которое означает, что ко всем гражданам США, включая американцев палестинского происхождения, должно относиться одинаково во время поездок в Израиль или через него.

Заявляя о соображениях национальной безопасности, Израиль уже давно имеет отдельные требования к въезду и процедуры проверки для американцев палестинского происхождения. Многие жаловались, что эти процедуры были обременительными и дискриминационными. Американцам с палестинскими документами на жительство на Западном Берегу и в секторе Газа в основном было запрещено пользоваться международным аэропортом Израиля. Вместо этого, как и другие палестинцы, они были вынуждены ехать либо через Иорданию, либо через Египет, чтобы добраться до места назначения.

По словам официальных лиц, в последние месяцы Израиль предпринял шаги по корректировке своих требований к въезду для американцев палестинского происхождения, в том числе разрешив им прилетать и вылетать из международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве и направляться непосредственно на Западный берег и в сам Израиль. Израиль также пообещал облегчить передвижение американцев палестинского происхождения, въезжающих и выезжающих из сектора Газа, находящегося под управлением Хамаса.