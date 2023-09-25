В Харьковской области ВСУ вытеснили диверсионную группу с территории Украины

В Купянском районе Харьковской области на одном из участков границы пограничники бригады "Стальная граница" вместе с бойцами Вооруженных сил вытеснили российских захватчиков за пределы Украины. Об этом заявили в Государственной пограничной службе, сообщает Укринформ.

"В Купянском районе наземная и воздушная разведки бригады "Стальная граница" обнаружили попытки россиян укрепиться. Строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы" , - говорится в сообщении.

Разведчики высчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находились около 15 захватчиков, и совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные мероприятия по вытеснению врага за пределы государственной границы.

Несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда военные РФ начали бежать с территории Украины, украинские защитники открыли огонь из танков и минометов.