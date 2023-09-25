Правительство направило почти 22 млрд грн от Японии на восстановление Украины
Кабинет министров направил 21,8 миллиарда гривен грантовых средств от японского правительства на восстановление Украины. Грантовое соглашение подписали с Японским агентством международного сотрудничества (Japan International Cooperation Agency, JICA). Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, сообщает Экономическая правда.
"Эти средства получены в соответствии с грантовыми соглашениями между Правительством Украины и JICA - Japan International Cooperation Agency Японским агентством международного сотрудничества, подписанных 9 марта и 13 апреля 2023 года. Правительство также утвердило Порядок использования средств, предоставленных в соответствии с этими грантовыми соглашениями", - говорится в сообщении.
"Прежде всего речь идет об обеспечении базовых потребностей наших граждан и восстановлении критической инфраструктуры. Весной мы подписали два грантовых соглашения с Японским агентством международного сотрудничества, на общую сумму более 500 млн долларов. Эти средства направляются на неотложные проекты в сфере транспорта, гуманитарного разминирования, укрепления энергетической системы, восстановления отраслей сельского хозяйства, здравоохранения и образования.
Так, согласно решению правительства, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получит 7,92 млрд грн", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.
По соглашениям, грантовые средства будут использованы для улучшения и поддержки таких направлений:
- оборудование для гуманитарного разминирования
- транспортное обслуживание
- энергетическое обслуживание
- управление отходами разрушений
- водоснабжение
- медицинское оборудование
- оборудование для предоставления образовательных услуг
- аграрного сектора
- сектора общественного вещания
- сектора коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.
В министерстве пояснили, что Японское агентство международного сотрудничества (JICA) координирует официальную помощь правительства Японии другим государствам. Агентство возобновило свою работу в Украине с начала 2023 года.