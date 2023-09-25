ГУР об атаке на аэродром под Курском: беспилотник убил командование авиаполка

На аэродроме "Халино" в Курской области взорвался "безопасно посаженный" на взлетную полосу украинский беспилотник, пострадало руководство авиационного полка оккупантов: есть убитые и раненые. Об этом рассказал собеседник в Главном управлении разведки, сообщает Лига.net.

Был атакован аэродром "Халино" (по названию одноименного поселка рядом) в 7 км на восток от центра Курска. Там базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого стоят самолеты Су-30СМ.

Россияне тщательно скрывали (и продолжают это делать) информацию о том, что произошло.

По данным источника в ГУР, при взрыве были убиты или получили ранения:

командир 14 авиаполка;

один из его заместителей;

группа офицеров-авиаторов;

представитель военной контрразведки ФСБ;

работники аэродрома.

По словам собеседника, "мощный" взрыв произошел прямо на взлетно-посадочной полосе, и с места происшествия "в течение длительного времени вывозили убитых и раненых".

Он рассказал, что "украинский БПЛА" якобы был перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы россиян рядом с аэродромом, и далее беспилотник был "безопасно приземлен" на ВПП.

"Для его осмотра и последующей фотографии прибыло руководство авиаполка и офицеры ФСБ. Когда "почтенная" делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса" , – рассказал источник о спецоперации ГУР.

"Халино" не первый раз попадает под удар: по аэродрому прилетает с 2022 года. С начала полномасштабного вторжения он закрыт для гражданских полетов, используется для базирования российских истребителей. А рано утром 27 августа были атакованы самолеты на Курском аэродроме. Дроны контрразведчиков СБУ отработали по четырем Су-30 и одному МиГ-29. Среди пораженных целей – радары С-300 и два "Панциря". У этих БПЛА боевая начинка, "как у HIMARS".