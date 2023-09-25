Bild: В чем проблема с передачей Украине ракет Taurus

Проблемами для передачи Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву являются длительное обучение украинских военных, а также специалисты, которые должны программировать цели ракет. Об этом пишет Bild, сообщает Европейская правда.

По данным издания, производитель MBDA оценивает, что ознакомление украинских военных с этой системой вооружения займет около трех месяцев.

Кроме того, говорится в материале, программирование целей Taurus должно осуществляться в Украине, поэтому это вряд ли будут делать солдаты Бундесвера по политическим соображениям. Из-за этого пройдет еще больше времени, прежде чем ВСУ смогут развернуть ракеты, даже если учения ускорят.

Возможным промежуточным решением является привлечение специалистов, не принадлежащих к Бундесверу или немецким властям, которые и будут осуществлять программирование целей в Украине.

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Фабер раскритиковал правительство, указав на то, что первый запрос на получение ракет Киев прислал более четырех месяцев назад, и это время можно было бы использовать для успешного завершения обучения.