МИД Польши: Украина должна быть заинтересована в дружбе с Польшей

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире RMF24 заявил, что действия Украины по поводу зернового конфликта с Польшей – "несправедливы и вредны для многих поляков", и если Киев не хочет "дружить с Варшавой, то его не заставить", сообщает Лига.net.

"В интересах всех нас – и это должны понимать и украинцы – не дать разъединить себя, потому что от этого выигрывает только третий актер в лице Москвы. Тем, кто этого хочет (понимать вышесказанное, – Ред.), ничего не угрожает" , – сказал он.

Пшидач добавил, что "если Украина не хочет дружить с Польшей, то Польша сама справится".

Он пояснил, что "в Польше все хорошо, а Украина сейчас в беде", поэтому, по его мнению, Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей.