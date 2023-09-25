Минэнерго: в Одесской области из-за ночной атаки повреждены электросети

В результате ночной ракетной атаки россиян в Одесской области повреждены электросети. Об этом заявили в министерстве энергетики, сообщает Укринформ.

"В Одесской области в результате ночной воздушной атаки со стороны РФ повреждены сети, обесточены более 1 тысячи потребителей. Продолжаются ремонтные работы" , - говорится в сообщении.

Кроме того, в Херсонской области из-за обстрелов повреждена воздушная линия электропередачи 150 кВ. Это привело к обесточению подстанции, питающей несколько тысяч бытовых потребителей.

Из-за боевых действий остается также обесточенной часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

В Херсоне после подтопления остаются обесточенными около 3 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Сообщается также, что из-за непогоды в Закарпатской области отключалась межгосударственная воздушная линия электропередачи 110 кВ. Место повреждения обнаружено на территории Венгрии, через три часа линия возвращена в работу.