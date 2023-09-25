Ночной обстрел Одесчины: под завалами нашли двух человек
В результате ночной атаки россиян на Одесщину погибли два человека, их тела нашли под завалами.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"В состав, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении с ночи, не выходили на связь. В 12:15 под завалами было обнаружено тело одного из пропавших лиц", – сообщил председатель ОВА.
Кипер добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Обновлено. Позже в ОВА сообщили, что под завалами нашли тело второго погибшего в результате ночной атаки россиян на Одессу.