Антикоррупционный суд отказал в аресте активов Коломойского – ЦПК
Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко 21 сентября отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в аресте активов бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), сообщает Лига.Бизнес.
Как отметили в ЦПК, Ткаченко сослался на "правки Лозового" о предельных сроках расследования, хотя к этому делу правки не применяются.
"Именно благодаря правкам Ткаченко не просто подыгрывает защите Коломойского, но и фактически уничтожает дело Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)", – пишут в ЦПК.
По данным автораспределения на сайте суда, решение Ткаченко уже обжаловали к апелляции ВАКС, отмечается в сообщении ЦПК.
По словам главы ЦПК Виталия Шабунина, активы, ранее временно арестованные НАБУ и САП, "теперь хоть сегодня можно продать или переписать".
"Временный арест на имущество действовал всего 48 часов, а судья Ткаченко держал у себя ходатайство более 10 дней и отказался его даже рассматривать", – отметил он в Facebook.