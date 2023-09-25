Антикоррупционный суд отказал в аресте активов Коломойского – ЦПК

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко 21 сентября отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в аресте активов бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), сообщает Лига.Бизнес.

Как отметили в ЦПК, Ткаченко сослался на "правки Лозового" о предельных сроках расследования, хотя к этому делу правки не применяются.

"Именно благодаря правкам Ткаченко не просто подыгрывает защите Коломойского, но и фактически уничтожает дело Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)" , – пишут в ЦПК.

По данным автораспределения на сайте суда, решение Ткаченко уже обжаловали к апелляции ВАКС, отмечается в сообщении ЦПК.

По словам главы ЦПК Виталия Шабунина, активы, ранее временно арестованные НАБУ и САП, "теперь хоть сегодня можно продать или переписать".