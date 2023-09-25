Всемирный банк передал Украине $100 млн под гарантию Великобритании

Министерство финансов привлекло 100 млн долларов США от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Об этом заявили в министерстве финансов, сообщает Укринформ.

"25 сентября Украина получила 100 млн долларов США от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Указанные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine" , - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.

"Благодарно Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за конструктивное сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины. Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета" , - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 1,6 млрд дол. США.