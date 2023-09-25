В Приднестровье заявили о падении обломков ракеты

"Министерство внутренних дел" непризнанного Приднестровья опубликовало фото обломков ракеты, найденных в селе Кицканы, сообщает NewsMaker.

Как рассказали в "МВД", в селе Кицканы жители одного из домов обнаружили на территории приусадебного участка обломки, предположительно, ракеты ПВО. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

"Обнаруженную часть ракеты изучили на месте. По данным саперов, прямой опасности она не представляет" , — говорится в сообщении.

"Ведомство" призвало не поддаваться панике и заверило, что "ситуация находится под контролем".