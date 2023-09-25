В НБУ видят основания для дальнейшего снижения учетной ставки

Все члены комитета по монетарной политике (КМП) Нацбанка предполагают еще большее снижение учетной ставки до конца года, большинство из них – до 18%, сообщает Экономическая правда.

В ходе дискуссии участники согласились, что НБУ будет продолжать цикл снижения учетной ставки при устойчивом снижении инфляции и сохранении устойчивости валютного рынка на прогнозном горизонте.

Также члены комитета сошлись во мнении, что смягчение процентной политики и дальше согласовываться с мерами валютной либерализации и переходом от фиксированного курса к режиму управляемой курсовой гибкости, предусмотренными Стратегией.

На каждом этапе реализации Стратегии регионал должен обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов, чтобы минимизировать риски для сохранения курсовой устойчивости.

"Большинство членов КМП ожидают снижения учетной ставки до 18% к концу года. По их мнению, несмотря на лучшую, чем ожидалось, текущую макроэкономическую ситуацию, НБУ должен учесть и значительное количество рисков, баланс которых в последние месяцы даже несколько ухудшился" , – отметили в Нацбанке.

Упомянутые члены комитета объясняют, что преждевременные шаги по смягчению процентной политики могут негативно отразиться на макрофинансовой устойчивости, а для исправления этих решений может потребоваться много времени и ресурсов.

В то же время, несколько членов КМП видят пространство для снижения учетной ставки – до 16-17% в конце года. Они считают, что некоторые риски постоянно переоцениваются, а также, что НБУ будет иметь простор для более быстрого снижения учетной ставки, чем предполагает июльский макропрогноз.

Напомним, правление Национального банка 14 сентября приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20%.