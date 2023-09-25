Коломойского доставили в суд, его пришли поддержать медийщики из "1+1"

Киевский апелляционный суд в понедельник, 25 сентября, должен рассмотреть апелляцию на арест Игоря Коломойского. Как говорится в сообщении Центра противодействия коррупции из зала суда, в суд прибыл "целый десант из 1+1", сообщает Лига.Бизнес.

"Группа поддержки Коломойского: Александр Ткаченко, Александр Дубинский, Наталья Мосейчук, Юрий Горбунов, Игорь Цыганик, Александр Моторный и другие" , – сообщил ЦБК.

Коломойского также доставили из следственного изолятора, где он находится под стражей по решению суда первой инстанции.

На видео, опубликованном журналистом издания "Телеграф" Яном Доброносовым, видно, что его доставили под конвоем с руками за спиной.

Уже находясь в суде, Коломойский сказал журналистам, что чувствует себя нормально, а условия содержания у него нормальные. На вопрос, чего он ожидает от апелляции, бизнесмен ответил: "Справедливости".