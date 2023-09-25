В ВСУ подтвердили ликвидацию командующего Черноморским флотом РФ в Севастополе

После поражения штаба Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе погибли 34 российских офицера, в том числе командующий ЧФ РФ. Об этом заявили в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины, сообщает Укринформ.

В ССО предоставили обновленную информацию по потерям врага в результате проведения спецоперации по уничтожению крупного десантного корабля "Минск" и штаба ЧФ РФ.

"Учитывая факт, что ВДК "Минск" должен на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на ВДК. Безв ﻿﻿ озвратные потери составили 62 оккупанта" , - говорится в сообщении.

"После поражения штаба ЧФ РФ погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 окупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению" , - подчеркнули в ССО.

Напомним, 22 сентября около 12.00 Силы обороны нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.