Макрон: Азербайджан сейчас угрожает границам Армении

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность территориальной целостностью Армении после того, как Азербайджан объявил, что вернул сепаратистский регион под свой контроль после 24-часовой военной операции, сообщает Европейская правда.

По словам Макрона, сейчас Франция очень бдительна относительно территориальной целостности Армении, ведь это то, что, как считает он, стоит на кону.

"Россия сейчас является соучастником действий Азербайджана, который сейчас угрожает границам Армении" , – считает Макрон, его цитирует AFP.

Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании на следующий день.