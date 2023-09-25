NYT: В Украину прибыла первая партия танков Abrams

Первые американские танки Abrams уже доставлены в Украину – на несколько месяцев раньше начальных оценок. Об этом The New York Times рассказали два неназванных чиновника Минобороны США, сообщает Европейская правда.

Больше танков M1 Abrams будут отправлены в ближайшие месяцы, сказали чиновники, отметив, что те танки, которые были отправлены в Украину в субботу, стали первыми из 31, которые администрация Байдена пообещала отправить.

Чиновники не уточнили, сколько именно танков было доставлено до этого времени.

M1 Abrams будет среди других танков в арсенале Украины, которые она может использовать для продвижения и, возможно, освобождения удерживаемых Россией территорий в восточных и южных регионах Украины.

На прошлой неделе и президент США Джо Байден, и американский министр обороны Ллойд Остин прогнозировали, что танки будут отправлены в течение нескольких дней. Их прибытие является частью усилий западных союзников по поставке мощного оружия на несколько месяцев раньше запланированного срока.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о намерении отправить танки Abrams в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что эти танки слишком сложны и тяжелы в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке ее танков Leopard.