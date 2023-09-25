Россия объявила в розыск главу Международного уголовного суда

МВД России объявило в розыск главу Международного уголовного суда (МУС) Пётра Гофманского, сообщает Европейская правда.

"Основание для розыска: разыскивается по статье Уголовного кодекса" , – говорится на сайте ведомства.

В конце июля судью МУС Томоко Акане, которая выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, объявили в розыск по статье УК РФ. В картотеке не уточняют, по какой именно статье разыскивают судью.

17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест президента РФ Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Их подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.

Впоследствии Россия разорвала все связи с Международным уголовным судом. Следственный комитет России 21 мая предъявил обвинения прокурору и судье МУС.

МВД РФ 19 мая объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмед Хана и судей Розарио Сальваторе Айтали, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Акане. Также Следком РФ объявил в розыск председателя и трех судей МУС и сообщил о возбуждении уголовного дела.